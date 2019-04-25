抗議議長選舉跑票者罰太輕 民進黨南市黨部電話被打爆、關閉

2019-04-25 13:06

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市正副議長選舉跑票案，民進黨中評會昨天對3名跑票台南市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍做出停權1年半的決議。台南市黨部今天湧入大量支持者抗議的電話，揚言將到市黨部退黨抗議。台南市黨部表示，為了對黨紀表示哀悼，也為了保護同仁們的安全，市黨部將暫行關閉。

市黨部主委黃先柱痛心說，2014年的議長投票是不記名投票，但當初民進黨為了嚴懲跑票議員，仍靠著錄影監視畫面一一比對，查出跑票者予以開除黨籍；而今日郭信良、陳怡珍、吳通龍、周麗津等人在全國人民注視下，公然跑票，視黨紀於無物，中評會竟輕輕放下，感嘆為了一場總統初選，有需墮落至此，與魔鬼交易嗎？

他表示，台南市黨部將閉門思過，以向全體黨員跟支持者慚悔，也呼籲所有愛護民進黨的支持者，未來繼續和我們一起監督，守護屬於我們─而不是屬於英派的民進黨。

黃先柱表示，自己是民進黨第一批創黨黨員，當初和所有社會有志之士一樣，在戒嚴時代，不顧己身生命危險從事街頭運動，為的就是崇高的「民主」2字，看著民進黨從無到有，乃至執政，現在卻被人強行破壞得來不易的民主成果，這些人為了總統初選，為了一己之私，史無前例的更改初選制度在先，後又透過派系運作，違背黨紀護住在議長選舉跑票的議員，「英派為了總統初選，已不惜與魔鬼交易，不惜催毀民主進步黨」。

黃先柱說，英派為顧全總統初選，而強行運作派系，以「多數決」的方式讓跑票議員免於被開除的處分，民進黨過去最痛恨密室協商，現在英派卻一再在全民面前上演，他感到羞愧至極，無法面對眾多的支持者，更無法面對過去一起在街頭運動打拼的民主開創者們。

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