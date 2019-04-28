民進黨關切南市黨部關門事件 黃先柱：關門沒期限

2019-04-28 17:17

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市正副議長選舉跑票案，民進黨中評會日前對3名跑票議員決議只處分停權1年半，引起基層反彈，民進黨台南市黨部本月25日暫行關閉抗議，引起黨中央關切。黨部主委黃先柱今天表示，原本市黨部預計關閉10天，不過目前沒有期限，他已向黨中央表達，希望要有一個妥善的處理，讓基層怒火得以疏通。

另外，對於外傳有黨籍議員蘊釀退黨表達抗議，黃先柱表示，確有黨籍議員表達要退黨抗議，但他身為主委已盡力去說服，目前暫已打消念頭，但希望黨中央能對中評會的決議引起基層不滿，要有一個明確的處理，才能平息基層的不滿。

黃先柱表示，跑票的議員只輕輕放下，未來黨紀要如何來貫徹？中評會的決議，引起基層不滿，電話也打爆台南市黨部，幾乎每通電話都在罵三字經，還有人揚言要來市黨部抗議，為了顧及同仁的安全，因此才決定「關門思過」，同時也讓支持者情緒緩和一下。

不過，他表示，市黨部關門的這段期間，他也要求同仁相關黨務該處理的還是要處理，同仁如果有事情到黨部辦公室處理，電話也暫時不要接聽。

至於市黨部何時要重新開門運作？黃先柱表示，黨中央在得知市黨部關門後，就有來電表達關切，他也向黨中央充分表達基層的聲音，目前關門沒有期限，待基層心聲獲得黨中央妥善處理後，市黨部就會重新開門運作。

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