公布競選帳目 韓國瑜批蔡正元資訊錯誤要求道歉

2019-04-29 14:17

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4千萬疑雲》韓國瑜要求道歉 蔡正元：為「沒知會」致歉

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今公布競選帳目，收入1億2914萬9779元，支出1億1408萬7536元，結餘1506萬2243元，韓國瑜強調蔡正元資訊錯誤，欠他一個道歉，道歉完畢還是好友，若連道歉都不道歉，朋友到此為止。

韓國瑜聲明，一，有4都候選人公布帳務，本人也整理支出與剩餘款；二，去年選舉捐贈對象結構，小額幾乎佔90％，前立委蔡正元指控他拿4千萬元，完全錯誤資訊，不攻自破，我跟蔡是多年好友，為何要用這樣不實資訊指控，深深覺得蔡正元欠我一道歉，前立委蔡正元道歉完畢還是好友，連道歉都不道歉，朋友到此為止。

三，去年氣勢升溫後，選舉捐款已夠，關閉均贈帳號，從此再也沒有捐款，此外也將截止後款項退還5百多萬；四、目前選舉收支已交監院審議，結餘1500多萬，等監院通知才可動支，才可捐贈，大部分將用於高市青年創業，小部分用於珍珠媽媽（未婚懷孕）；五、會計雖查過，監院仍在審議，一切需以監院為主。

前立委蔡正元日前爆料，國民黨主席吳敦義去年選舉時、曾幫高雄市長韓國瑜募款高達4000萬元，韓國瑜聞訊第一時間怒嗆，若吳敦義有拿4千萬給他，就辭掉高雄市長，後改口資料太多需消化一下。

隔天吳敦義證實有介紹企業捐款，韓國瑜再調整說法，感謝吳敦義對外說明，但財務問題仍引發紛擾，加上其他四都市長均陸續公布，迫使韓國瑜決定今天對外說明。

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