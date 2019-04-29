4千萬疑雲》韓國瑜要求道歉 蔡正元：為「沒知會」致歉

2019-04-29 15:00

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜今公布競選帳目，並強調前立委蔡正元資訊錯誤，欠他一個道歉，蔡正元受訪表示，願意為了沒先跟韓國瑜知會表達歉意，但關於金額的部分，重點不在數目，重點在國民黨主席吳敦義有無幫忙募款，既然兩人都說有，那就沒什麼好道不道歉的。

蔡正元受訪表示，他沒有看到韓國瑜的記者會。但蔡正元強調，他今天中午受訪時有說，韓國瑜昨天有表達他們是朋友，沒有事先跟韓講，應該欠韓一個道歉，「我覺得這句話是有道理的」。

蔡正元說，他和韓國瑜是老朋友，但很久沒連絡，也沒有跟韓國瑜有直接連絡的管道，如果有的話，他應該向韓先知會，談談吳敦義的事，他沒有事先做到這一點，的確是一個老朋友該做的卻沒有做到，「就這一點我向他（韓）表達歉意」。

關於金額數目的不同，蔡正元強調，重點不在於金額，重點在於吳敦義有沒有幫韓募款？吳說有、韓也說有，「那就ok了」、「金額是不是4千萬我也不曉得」，可能要監察院才知道，但重點不在金額，重點是吳有沒有幫忙？「沒什麼好道不道歉的嘛」。

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