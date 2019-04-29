蔡正元爆料4000萬之謎 王世堅加碼指國民黨某權貴打韓

2019-04-29 13:24

〔記者郭安家／台北報導〕前立委蔡正元指，高雄市長選舉時國民黨主席吳敦義「還靠個人力量募款4000萬元直接交給韓國瑜作競選經費」；引軒然大波，逼得韓國瑜今下午2點開記者會說明選舉帳務。台北市議員王世堅今上午於廣播節目專訪認為，蔡過去言行就是「ＯＯＸＸ」，如今幫別人當打手，背後是國民黨內某權貴；而吳4000萬元都要拿出來講，就太不厚道了。

對於吳敦義事後還親口證實4000萬元，王世堅表示，吳一開始可能想發牢騷，不過起了頭，後續就會有人運作創作話題，但吳是黨主席，本來就要幫忙募款，這都要拿出來講，「這就不厚道了」。

王世堅表示，選舉本來就有些花費，但一開始發動的人就是要影射韓國瑜貪財，但這些募款來金錢不是直接到韓口袋，也沒有拿回家；他過去質疑韓在北農的政策，但沒質疑過韓的操守，韓是看過大風大浪的人，相信不是貪財的人。他說，國民黨內這次遇到韓流，權貴結合起來共同對戰庶民，自然會設下重重障礙。

王世堅說，選舉花幾千萬是合理的，依照過去國民黨選舉老是搞得像次反攻大陸一樣，動員黨政軍、義警義消，有餐會、車馬費，3、5億元就跑不掉，現在花個幾千萬是合理的，也是正常的開銷。

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