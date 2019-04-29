郭董提「國防靠和平」賴清德：這樣就穩死了

2019-04-29 12:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘提出「國防靠和平」、「中國人不打中國人」，並說反對「為買而買」的軍事採購，應擴大「戰略技術投資」。對此，投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德直言，「這樣就穩死了！這樣台灣就完了！」沒有國防，台灣沒辦法保衛自己，經濟發展再好，到時候中國就來「割稻仔尾」（台語：收割、坐享其成），整個都是中國的。

賴清德表示，不可能說台灣沒有國防，特別是中國沒有放棄武力攻打台灣，明的、暗滲透台灣更不用說了，「若習近平所進行的策略沒看到，但他公開講的總要聽到了吧！」併吞台灣進城已經開始，台灣未來只有一條路可以走，就是香港或澳門模式，九二共識也只有「一個中國」原則，並沒有表述中華民國空間。

賴清德表示，若把國防的錢發展經濟，對想要經濟發展的人會為之心動，但這對台灣未來來說是一大災難，沒有國防，台灣沒辦法保衛自己，經濟發展再好，到時候中國就來掛低壓尾，整個都是中國的，大家要了解這一點。

賴清德也以香港「佔中九子」入監，及昨13萬港人走上街頭抗議修訂「逃犯條例」為例表示，一定要台灣自主，人民才會幸福。

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