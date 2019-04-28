賴：台灣關係法 兩岸定海神針

2019-04-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕前行政院長賴清德昨應邀參加台灣關係法四十週年座談會時強調，台灣關係法對維持西太平洋安全穩定、維護台美夥伴關係及經濟與文化交流有重要意義，他始終認為台灣關係法才是兩岸與亞太和平的定海神針，不是九二共識。

這場座談會由基督長老教會、台灣南社等單位舉辦，除賴清德外，還有前美國副總統錢尼顧問葉望輝、前外交部次長高英茂等人。主辦單位也播放總統蔡英文三分鐘錄影致詞。

主張台灣應有專責國土安全單位

賴清德說，四十年前台灣關係法立法時的國際局勢，主要是美國要拉攏中共抵抗蘇聯，同時希望讓中國發展民主，如今看來對抗蘇聯是成功的、中國發展民主是失敗的，而現階段中共反藉由一帶一路、債務外交來幫助經濟弱勢國家基礎建設，借債權取得重要機場、港口等來發揮中國影響力，加上持續派遣軍機、軍艦跨越海峽中線，反而對台灣關係法造成威脅。

賴清德認為，近幾年中共封鎖台灣參加國際組織、搶邦交國、滲透台灣，台灣應在台灣關係法基礎上，加上台灣旅行法與軍購法，加強與美國合作、加強國防及國安力量的提升，他主張台灣應有專責國土安全單位，也要制定反併吞、反滲透等法案。

重申初選重要的是落實主權在民

賴清德也再次回應民進黨黨內初選的相關議題，他重申，民進黨是民主政黨，初選就是一道程序，重要意義不只輸贏，而是落實主權在民；如果在人選決定前就喊誰配誰，容易讓社會誤解為權力分贓，甚至也有搓圓仔湯可能，所以不該再繼續下去。

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