賴︰黨最困難時候 出來承擔

2019-04-29

〔記者楊淳卉、王榮祥／綜合報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德昨接受廣播訪問表示，他參選不是為了個人，否則二○一六年時就會出來選，因為當時民進黨情勢更好，而且他認為成功不必在我；這次正逢民進黨最困難的時候，他是為台灣前途出來承擔。

賴清德表示，他選擇在民進黨最困難的時候登記總統初選，盼「非支持者」可以了解他的苦心，希望有機會得到大家支持，接棒承擔台灣的責任，這也是他工作二十多年來的信仰。

賴清德表示，在台南立委補選時，他站在第一線，還站在路口拜託鄉親，然而票開出來，民進黨只是守住基本盤，代表民眾還沒有感受到民進黨改善。立委補選期間，許多人和他握手，還在他耳邊說要他選總統，包括他老師也建議他該承擔就要承擔，所以才登記初選。

支持台灣主權獨立 才能捍衛中華民國

對於賴清德擔任行政院長時「功德說」爭議，賴清德也澄清，絕對沒有要照服員「做功德」忍耐低薪，他的意思是醫師、警察也都領薪水，可是社會覺得醫師救人濟世、警察是人民保母，社會地位都高，照服員也是做社會功德，也該有社會地位，「我沒壞意、我從來沒有叫人家忍耐低薪。」

賴清德昨下午南下高雄夢時代政大書局，出席「用行動帶來希望」簽書會，現場擠滿大批粉絲。他向高雄市長韓國瑜喊話，捍衛中華民國要對症下藥，九二共識、一個中國原則或主張統一，結果都只會消滅中華民國，只有支持台灣主權獨立的理念，才有辦法捍衛他的中華民國。賴清德說，韓國瑜還沒宣布是否參選，但他還是很希望能夠與韓在明年一月來場君子之爭，誰贏誰就代表台灣。

賴清德致詞時指出，自己無論當台南市長或行政院長時，都以拚經濟為優先，在台南市長任內率領市府團隊施政的核心價值，就是「吃飯皇帝大」，所以市府推動各種產業，包括成立專案辦公室，成功招商投資約累計一兆新台幣、創造近十萬工作機會，並讓失業率從百分之五降到百分之三點多，觀光產業也有長足的進步。

他也提及，剛就任台南市長時，農漁總產值約四二六億元，離開時候已經超過六百億元；他特別感謝台積電創辦人張忠謀，市府協助解決南科與台積電水、電、土地等問題，還協助招募員工，讓台積電五奈米、三奈米廠都在台南。

賴清德說，當院長時，他努力改善台灣投資環境，包括通過歡迎台商回台投資專案、提出新經濟移民法草案等，讓台商與外商來台灣投資，當投資增加、薪水就會增加，創造就業機會，各行各業就有辦法賺到錢。

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