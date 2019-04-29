賴清德開通IG稱「不討厭英文」 今午再開直播

2019-04-29 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將臨，參與民進黨內初選的前行政院長賴清德，繼26日在臉書開直播後，今凌晨再度宣布成立IG，文中提及「當然不會討厭英文」，疑似雙關。此外，他今上午也在臉書預告，今日中午12點將再開直播。

2020總統大選將臨，民進黨內主要由現任總統蔡英文及賴清德角逐，但近日雙方陣營砲火猛烈，賴上週更親上火線在臉書開直播，強調希望初選能照正常的程序走到底。

賴清德今凌晨再度於臉書發文，宣布成立IG，文中除公布自己的帳號並歡迎各界追蹤，也提及「#我推動雙語國家」、「#當然不會討厭英文」、「你以為威廉睡了嗎」等，疑似雙關。

網友對此評價兩極，有人表示「清德，說真的，這群小編完全不行」，「賴院長....我建議你換一群網路小組，真的爛到不行。」不過也有支持的網友表示「賴院長的臉書越來越活潑了！真開心！加油！」、「我覺得很好啊 支持院長！」、「終於等到院長開IG了！我好感動啊~」

此外，賴清德於上午8點也再度於臉書發文，指今日中午12點將再度於臉書開直播。

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