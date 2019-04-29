賴清德：君子之爭是理念之爭 不是打群架

2019-04-29 12:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕投入民進黨總統初選的賴清德今在臉書直播，接受網友提問。賴清德表示，他相信這場初選力行「君子之爭」，君子之爭背後意義就是理念之爭，不是打群架，相信國人會支持實事求是的賴清德。

賴清德表示，媒體非常同情他孤軍選舉，特別形容他是單兵作戰，他很感激這個溫暖的說法，但他登記參選來，所到之處都受到民眾歡迎，民眾對他的每一聲加油、支持，都是他堅定走下去最重要的力量。

賴清德指出，很多人擔心他太「佛系選舉」，後來是不是會邊緣化，但佛者是說「好話、讀好書、行好事、做好人」，和他主張的「五不」、「君子之爭」理念吻合。他認為，君子之爭背後意義就是理念之爭，不是打群架，相信真正力量在民間。他在競選台南市長連任時，國民黨府院黨大軍多次來到台南，他也是採取「五不」，不動員、不插旗、不用宣傳車、不設競選總部、不立選舉看板，最後台南市民仍給他七成多高票當選，台灣不要輕忽國家主人期待一場高格調選舉的決心。

賴清德說，他希望所有支持者一定要恪守君子之爭，不要攻擊和謾罵，若是真心支持他更是如此，否則攻擊謾罵可能被移花接木，變成對他的攻擊。

賴清德說，他是鄉下小孩，一直都是真誠待人，當醫生也是真誠待人、立委是真誠服務市民，當台南市長也是真誠對待市民，這場選舉也是真誠想為台灣做事。

他相信這場初選力行君子之爭，講理念、講作法，並非用打群架方式，最後國人也會支持實事求是的賴清德，讓賴清德代表民進黨競選總統。大家要對台灣國人有信心，台灣力行民主選舉幾十年，大家也厭倦互相攻擊、意識型態對抗的選舉。

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