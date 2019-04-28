議員批日阻社運人士入境 外交官：不該這樣帶風向

2019-04-28 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量台北市議員黃郁芬昨在臉書上爆料，她赴日要參加台日雙方LGBT友善議員交流，還沒入境就被帶到小房間「審查」，對方劈頭就問「是不是有參加2014年在國會的學生運動（太陽花學運）」？讓她心生不滿，質疑日本政府不歡迎台灣的社運參與者；對此，現任外交官劉仕傑發文反批，外交部花了很多資源跟心力在對日關係上，「台日關係不該這樣帶風向」。

針對黃郁芬對日本政府的指控，劉仕傑在臉書上強調，每個國家的機場海關，對於每位外國旅客要不要允許入境都有「絕對權力」，就算旅客持有合法的簽證或免簽入境也是一樣。

劉仕傑還反問黃郁芬「在機場填寫的『外國人入境紀錄』中，是否有勾選『有無被判決有罪的紀錄（不僅限於在日本的判決）』」？劉仕傑說，儘管這答案日本海關不會提供給我方，只有黃郁芬自己知道，但黃郁芬若勾選「Yes」，那日本海關進一步詢問一些問題也是正常的，如果勾選「No」，那又回到前述所講的，日本海關本來就可以針對任一國的旅客進行詢問或甚至遣返。

「台日關係不該這樣帶風向！」劉仕傑指出，台日關係在台灣的外交中，幾乎是僅次於台美關係的重中之重，外交部花了很多資源跟心力，從日本的311海嘯到台灣的花蓮及台南地震等，都能看到兩國人民互相鼓勵打氣加油，但黃郁芬卻憑「個人的臆測」，扣了日本政府「不尊重台灣學運」及「不尊重LGBT」兩頂帽子，無疑傷害了台灣的政府及人民長期苦心經營的友好關係。

不過黃郁芬事後仍表示，她當然能理解「一個國家有權力審核入境者」，但審查官在第一個問題就主動拋出「是不是有參加過2014年的學運」這件事，就代表這不是一個普通、例行的檢查，而是針對「社會運動參與者」的施壓，這種對於社會運動參與者的不友善對待，是應該被節制。

劉仕傑臉書貼文：

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