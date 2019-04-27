太陽花學運成罪過？時力議員斥赴日入境被刁難

2019-04-27 15:27

〔記者林家宇／台北報導〕時代力量議員黃郁芬社運經驗豐富，參與過太陽花學運等多場社會運動，如今疑似因此遭日本官方盯上。黃郁芬指出，她赴日本參加同志族群活動，卻在入境時遭刁難，讓她不滿地說，「參與社會運動、集會遊行是民主國家中人民的基本權利，沒有人應該受到這樣的對待！」

黃郁芬在臉書上寫道，她到東京參加台日LGBT友善議員交流及同志大遊行，但在成田機場入境時卡關，被帶往小房間進行口頭審查、搜身搜行李，過程中還被問到「是不是有參加2014年在國會的學生運動？」此外，對方還詢問她們有無攜帶毒品、金條，黃質疑「為什麼要把參與社會運動的人當作犯罪者看待？」

黃郁芬表示，她雖參與太陽花學運且被起訴，但已經二審無罪定讞，不解為何日本政府知道此事，還能以此為由管制她們入境？日後在台灣參與社會運動，是否就得做好被日本政府「特別對待」的準備？

黃郁芬說，一個民主國家做出如此舉動，讓她感到訝異且憤怒，也對日本政府跟東京留下糟糕印象，希望台灣的有關單位可以介入關心，「參與社會運動、集會遊行是民主國家中人民的基本權利，沒有人應該受到這樣的對待！」

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