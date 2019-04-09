法學專家戶籍遭廢揚言提告 外交官：說穿了就是貪戀健保

2019-04-09 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕82歲的旅美法學專家邵子平因領有中國身分證，移民署依規定通知戶政機關註銷他台灣戶籍，邵子平對此十分不滿，揚言對移民署提告。對此，時常在臉書發表時事評論的外交官劉仕傑則說：「其實說穿了，就是投共還貪戀著台灣的健保吧！」

劉仕傑對邵子平喊話：「你是沒有耳還是沒有心，都有的話把他們擺在一起看看是什麼字？恥！什麼選舉權罷免權，像你這種人還會care嗎？都跑去領中國身分證了，你他Ｘ的知不知道在對岸不能選舉罷免啊？」

隨後劉仕傑則諷刺地說：「令尊還是外交官（當過駐韓國跟土耳其大使）出身，你自己也在經濟部秘書處工作過（雖然我不曉得你有沒有考公務員考試），看了一下學歷，哇！台大法學院畢業，德國博士，曾經在聯合國工作。這麼好的學經歷，我看你還是當個堂堂正正中國人好了，當台灣人太委屈你了！」最後，劉仕傑則盛讚移民署「幹得好」，要將心向對岸卻還貪婪台灣的健保資源的人通通廢止戶籍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/