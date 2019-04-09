法學專家領中國身分證遭廢台灣戶籍 網友狂讚：活該

2019-04-09 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕高齡82歲的台灣法學專家邵子平因已領取中國身分證，3月遭內政部移民署註銷台灣戶籍，他對此不滿表示這樣健保和退休金都不能領取，並質疑此舉已「違憲」，揚言對內政部移民署提告。許多網友得知消息後紛紛大讚，「活該死好」、「自作孽根本活該」。

內政部移民署在3月14日發出公文，「邵先生（邵子平）目前已取得大陸地區人民身分證，本署依『廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點』第4點規定，通報貴所（台北市萬華區戶政事務所）廢止邵先生在台灣地區之戶籍」。

邵子平得知消息後氣炸，不滿說「我擁有台灣戶籍幾十年了，註銷了我在台灣的戶籍，我的健保和退休金都不能領取，最為重要的是，我依法應該享受的選舉權、罷免權等政治權益都沒有了」。邵更質疑，台灣取消他的戶籍已經違反「違憲」，打算要返台提起行政訴訟，強調要告內政部移民署，還有署長邱豐光；移民署則回應，註銷邵子平戶籍符合規定，若想恢復台灣籍必須先註銷中國戶籍。

邵子平領有中國身分證而遭廢除台灣戶籍的消息傳到PTT後引發熱議，許多網友大讚「自作孽根本活該」、「還想拿退休金啊 共匪真是不要臉」、「要告去告辣 拿中國身分證被台灣砍戶籍剛好而已」、「爽啦 終於受到處罰了吼」、「支那人靠杯三小啊」、「領中國身分證的 後果當然要自己承擔」。

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