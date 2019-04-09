法學專家領中國身分證戶籍遭廢 黃國昌指他滿腦子想著這事

2019-04-09 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕旅美法學專家邵子平因領有中國身分證，今年3月遭移民署發現他同時具有我國與中國國籍，移民署依規定通知戶政機關註銷他台灣戶籍，邵子平對此十分不滿，表示這樣他健保和退休金都拿不到，揚言對移民署提告，引發各界熱議。對此，時代力量立委黃國昌在臉書表示，邵子平滿腦子只想著「要臺灣納稅人幫已選擇成為中國公民的他支付健保費與退休金」。

針對邵子平的行徑，黃國昌在臉書指出，「這位號稱旅美法學專家的先生，顯然不僅對臺灣法律一無所知，也不願誠實面對這個法律效果完全是因自己的行為所導致」。不過，黃國昌強調：「從法律角度言，這算是個蠻好的例子，說明訴訟法上『依其所訴之事實，在法律上顯無理由者，得不經言詞辯論，逕以判決駁回』這個鮮少利用的規定，適當發動的脈絡。」

而許多網友也在黃國昌的臉書底下留言：「看。台灣健保多吸引人。」、「也許他開始覺得看病很重要了吧～」、「他要用中華民國公民的身份提告嗎？」、「恥力滿級。」

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