領中國身分證遭廢戶籍喊告 移民署：依法處理無違誤

2019-04-08 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕法學專家邵子平2004年至今接連取得中國護照與中國南京市戶籍，且於今年1月辦領中國身分證。今年3月邵子平遭內政部移民署廢止台灣戶籍，邵表示，要來台控告政府取消他的戶籍違憲。不過，移民署表示，全案依法處理，並無違誤。

綜合媒體報導，移民署今天表示，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用中國護照。同時，依《廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點》規定，移民署如果得知台灣人民在中國設有戶籍或領用中國護照者，應通知當事者戶籍所在地戶政事務所廢止其在台戶籍，並通報相關機關。

移民署表示，邵子平今年以中國人民身分來台觀光，雖許可入境，不過移民署也發現邵子平違反相關條例，所以依法在3月14日通報北市萬華區戶政事務所依權責辦理，並同步通知相關機關。而萬華區戶政事務隨後於3月18日廢止邵子平的戶籍登記。

根據《蘋果》報導，戶政司官員指出，邵子平可提出訴願或行政訴訟，只要放棄中國身分證並檢具證明，將來可以依據相關規定申請恢復台灣戶籍。

根據《中央社》報導，兩岸學者張五岳表示，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》不允許雙重戶籍，如果政府沒有把邵子平除籍，才是違法」。

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