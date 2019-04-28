郭台銘國防新解：為何「中國人要打中國人」？

2019-04-28 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，今天參加活動表示，他先前提出的「國防靠和平」被批評，是因為大家曲解他的意思。不過他今天又提出自己的國防新見解，認為面對中國應「不挑釁、不懼怕」，因為「為什麼中國人要打中國人」。

綜合媒體報導，「中華民國鄉鎮市長聯合促進會」會員大會今天於台中舉辦，除了郭台銘外，前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫、台中市長盧秀燕都先後到場致意。郭台銘致詞時表示，他還不習慣政治場合，但會慢慢適應；他也認為，鄉鎮市是競爭的關鍵所在，所以到場來「接地氣」。

郭台銘會後接受媒體訪問表示，覺得大眾曲解了他「國防靠和平」的意思，他並不是說完全不買武器，而是應該要將錢花在刀口上。

郭台銘強調，未來的高科技，包含AI、5G、8K，都是他過去在做的事，而他認為國防除了靠和平，也應該要靠科技、靠實力。他認為，如果用和平作為後盾，面對中國就可以「不挑釁、不懼怕」，因為「為什麼中國人要打中國人」，應該將省下來的錢用來發展科技。

提到下週將出席馬英九基金會主辦的經濟論壇活動，郭台銘指出，自己在會中也有安排演講，要談「未來的科技經濟要靠自己研發」。他也表示，如果在會中遇到高雄市長韓國瑜，會給予加油鼓勵。

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