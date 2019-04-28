日本網友：郭董當選 台灣變中國

2019-04-28 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘表明參加2020年總統大選，自爆妻子曾馨瑩相當反對甚至離家出走，更說「軍國大事希望後宮不要干政」，引來外界爭議。而此事也登上外媒《法新社》，想不到日本網友竟評論：「如果這個人當上總統的話，台灣會變成中國。」

據《法新社》報導，郭台銘上星期宣布參選總統，並稱這是海洋女神媽祖指示，目前正尋求獲得親中政黨國民黨的提名。而郭台銘也曾在專訪中自爆曾馨瑩為此離家出走，在接受媒體採訪時，更對此評論「後宮不要干政」。此話一出後在社群網站上遭到嚴重反彈。

如社民黨召集人范雲則直批：「想做皇帝就去中國取代習大大啊」、「要選的時候說是女人（媽祖）叫你選，現在又叫女人別干政」；前行政院長賴清德則批評郭台銘是「皇帝威權心態」。

報導指出，郭台銘於26日為失言道歉，表示妻子也已經返家：「對於我昨天的說法，我要鄭重的向覺得被冒犯的人道歉。我想表達的意思，是不論誰掌權，都應該嚴守清廉，不該讓家人親友影響決策。但我用了不恰當的譬喻，我在此表達歉意，並謝謝所有人的指教，我會虛心檢討」。

而《法新社》的日文版新聞登上討論區後，引來日本網友不少討論，有人說：「如果這個人當上總統的話，台灣會變成中國（この人が、大統領になったら台湾は中国になります）」、「作出這種發言的人當上領導者的話，社會將變得毫無人權（こんな発言をする人が国のリーダーになったら人権も何もない社会になる）」。

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