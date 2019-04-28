盧秀燕與郭台銘同台 祝每位國民黨候選人高票當選

2019-04-28 16:59

〔記者張菁雅／台中報導〕鴻海董事長郭台銘今日到中華民國鄉鎮市長聯合促進會會員大會，闡述參選總統的理念，巧遇台中市長盧秀燕，形成兩人同台的畫面。盧秀燕先前說前新北市長朱立倫是她認證的「太陽」，在郭台銘旁邊只低調表示，國民黨的總統候選人都很優秀，祝他們心想事成、高票當選，每個人都能如意。

中華民國鄉鎮市長聯合促進會今日在台中市召開會員大會，國民黨內有意參選總統的人士包括郭台銘、朱立倫及前台北縣長周錫瑋均先後到場。

郭台銘除了致詞，還應邀為鄉鎮市長聯合促進會頒發榮譽委員證書，並一一與榮譽委員合影。頒發證書過程中，盧秀燕抵達會場，原本坐在台下的她，禁不住主持人一再邀請而上台致詞，形成與郭台銘同台的畫面。

盧秀燕表示，去年台中市長選舉時，她就參加會員大會，因為很多鄉鎮市長幫忙拉票，她才順利當選。「選市長要來，選總統也要來」，這裡若拜託得到，就當選一半，她是最好的例子，聰明的人都會來。

盧秀燕說，國民黨是民主的政黨，選人才是看對國家、對人民有沒有做事，以及提出的願景與政見，人民是有智慧的，一定會選出最好的國家領導人。

盧秀燕同時表示，所謂「決戰中台灣」，中部是勝選的關鍵力量，中部人這次都沒有要選總統，她是台中市長，要代表台中及中部民眾發聲，只要是關心中部空污問題、能源政策與台中市政府配合，以及重視台中經濟、文化、教育的候選人，台中人及中部人一定會支持。

她也說，國民黨總統候選人都很優秀，也很有誠意，都有親自來拜碼頭，祝他們心想事成、高票當選，每個人都能如意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/