指「國防靠和平」遭曲解 郭台銘今另提「國防靠科技」

2019-04-28 15:21

〔記者張菁雅／台中報導〕鴻海董事長郭台銘日前講出「國防靠和平」，引發爭議。他今日表示，「國防靠和平」遭到曲解，不是完全不買武器，而是應將錢花在刀口上，發展高科技的武器，「國防要和平，國防更要靠科技」。

郭台銘今天到台中市參加中華民國鄉鎮市長聯合促進會會員大會，會後接受媒體訪問時表示，「國防靠和平」的說法遭到曲解，他的意思不是完全不買武器、國家沒有自衛的能力，而是錢要花在刀口上，應該挑選真正有用的武器，更何況未來的武器進入到無人作戰，將來的武器上至太空下至海底，全部是無人的。

郭台銘說，沒有家長願意把子女送上戰場，所以未來應發展高科技武器及AI，而武器靠科技，國防要和平，國防更要靠科技、更要靠實力，以和平作為後盾，不挑釁、也不懼怕，為何中國人要打中國人？應該把省下的錢到全世界發展科技。他認為，不要買防禦性的設備，應該買能偵防、具AI功能的武器，最好的防衛是以和平為基礎、不挑釁、發展高科技的防衛。

另外，郭台銘指出，昨天總統走上街頭對抗公投，他看了以後腦筋錯亂，到底民進黨是在朝還是在野，看來比較習慣在野，就讓他們繼續在野，「街頭對抗公投是很奇怪的議題」。

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