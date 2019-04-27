「口袋的錢將被政府收走！」 國民黨報稅文宣挨轟

2019-04-27 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕5月報稅季進入倒數計時，國民黨今（27日）晚也在官方臉書發文提醒民眾要記得繳稅，但其中一句「彈指之間，我們口袋裡的錢即將被政府收走了！」卻引發網友砲轟，「文宣有夠低能 智障國民黨」、「國民黨執政就不用繳稅？」。

國民黨在官方臉書「中國國民黨KMT」以「彈指間鈔票灰飛煙滅：報稅季來了！」為題發文，提醒民眾要記得繳稅，並搭上夯片《復仇者聯盟4》的熱潮表示，「彈指之間，我們口袋裡的錢即將被政府收走了！提醒您，5月報稅季即將來臨，該繳的稅還是要繳喔！今年有開放網路報稅，更為便利，記得要在報稅期間內正確報稅喔！」

但文章一出卻引發網友砲轟，批評文宣一副好像國民黨執政就不用繳稅，「貴小編有點民主素養跟公民價值好嗎？繳稅是國民應盡的義務，難道貴黨執政我可以不用繳稅嗎？」、「真的在搞笑 國民黨執政就不用繳稅？？？」、「文宣有夠低能 智障國民黨」、「你們執政繳更多錢欸 真的不要秀下限」、「請把國民時期我繳的稅退給我，然後宣佈國民黨執政縣市全部免地方稅」、「白癡文宣 國民黨都低能是不是啊」。

PTT網友更嘲諷，「腦殘到極點的一個政黨」、「幹垃圾黨 說的好像只有民進黨執政要繳稅」、「國民黨執政：開放全民直接繳進黨庫」、「國民黨真的很敢講 有夠不要臉」。

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