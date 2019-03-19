全民發大財！黨產會委員網po婦聯會處分書 鄉民狂推

2019-03-19 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕黨產會公布婦聯會收歸國有處分後，黨產會前兼任委員、筆名「雨蒼」的林哲瑋今（19）日晚間於台大《批踢踢實業坊》的八卦板（Gossiping）貼出「婦聯會收歸國有處分書」全文，希望鄉民除了簡短的新聞稿之外，能夠深入理解處分書內文以及相關事證，引起鄉民熱烈回響。

據雨蒼貼文表示，這次黨產會決議將婦聯會收歸國有，是在做了非常詳盡的調查後，將所有事證全部寫進處分書。雖然字數很多，但相信鄉民們有興趣看完，所以貼上全文並劃記重點在網路論壇上分享。

雨蒼也直言，在看完處分書後，覺得婦聯會「很強」，「居然帶著『警總』去跟進出口工會談募捐」，這種令人不敢拒絕的邀約，難怪能夠獲取雄厚資產。

最後，雨蒼也分享了黨產會最近拍的三支影片，歡迎想要瞭解婦聯會相關細節的網友前往參考，也喊出口號「黨產入國庫，全民發大財」。鄉民熱烈推文，表示：「有證據就推」、「看來幾乎是不當黨產了」、「正義從天而降」、「那本來就是人民的錢」。

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[爆卦] 婦聯會收歸國有處分書全文

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