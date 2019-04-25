國民黨譏綠營「敗選者聯盟」 網諷：國共內戰誰輸呀？

2019-04-25 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕電影「復仇者聯盟：終局之戰」這兩天上映，吸引不少觀眾搶先到電影院觀賞。中國國民黨也趁機冷飯熱炒，製圖酸民進黨政府是由選舉落選者組成的「敗選者聯盟」。對此，有網友就酸「想問個問題。請問國共內戰誰輸誰贏啊？」也有網友說「他們做的可能比你們選上的人還要好」。

中國國民黨今日在臉書戲謔地以標題「敗選者聯盟 LOSER：最後集結」發文，表示「國民黨去年九合一大選彈指間讓民進黨嘗到敗選滋味之後，這些敗選者們即將登上高位、重整旗鼓、背水一戰！」嘲諷意味滿滿地文章內容表示：「行政院院長蘇貞昌（新北市長敗選人）、行政院副院長陳其邁（高雄市長敗選人）、交通部長林佳龍（台中市長敗選人）、台水董事長魏明谷（彰化縣長敗選人）與三分鐘便通過初審的內定中選會主委李進勇（雲林縣長敗選人）傾力主演，《敗選者聯盟 LOSER》，最後集結！」

對此，網友紛紛在該貼文下留言反酸「70年前你們不就是一群跑來台灣的殘兵敗將嗎」、「在真正的戰爭中的敗戰者好意思？」、「想問個問題。請問國共內戰誰輸誰贏啊？」、「自己舔共者聯盟也是很難看啦」、「取笑對手不會因此讓你們變得強大」、「整個國民黨都是敗選者聯盟吧？！你們不是輸掉整個中國大陸才來掠奪台灣的嗎？」。

也有網友表示「所以現在國民黨粉專只剩消費民進黨喔？」、「寫出這文案的人非常沒有政治判斷力。一次得罪DC跟漫威粉」、「魏明谷那個看起來比較像朱立倫」、「然而他們做的可能比你們選上的人還要好」、「把蘇貞昌等人畫作英雄，抓到！綠的！小編臥底辛苦了」。

更多網友留言請見：

中國國民黨臉書

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