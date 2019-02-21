國民黨發表「兩岸和平協議」原則 臉書遭網友灌爆砲轟

2019-02-21 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前表示，若國民黨重新執政，將與中國簽兩岸和平協議，言論引發爭議，總統蔡英文則回應，台灣社會不會接受傷害國家主權的任何協議。沒想到國民黨不死心，今天又在官方臉書發表洽簽《兩岸和平協議》的原則，文章一出隨即遭大批網友留言砲轟。

國民黨稍早在臉書貼出圖片發表「兩岸和平協議」原則，並提出5個Q&A：第一，若要洽簽《兩岸和平協議》，會以確保中華民國主權完整、尊嚴的前提下，與中國進行洽簽，維持兩岸和平。

第二，依據《兩岸人民關係條例》，僅政府可授權委託的「法人團體」進行相關簽定才不會違法，所以不可能以「黨」身分和共產黨進行簽定。

第三，不排除洽簽協議前後經過公民投票，只是相關公投修正案要是具體可行的程序，並獲得廣大民意的認可。

第四，《兩岸和平協議》不是投降協議也不是統一協議，強調這是民進黨或行政官員看到黑影就開槍，才會急著對該協議貼標籤、汙名化。

第五，國民黨認為，民進黨只是為了掩飾其難以維繫兩岸和平的無能與無力，才會砲轟國民黨，還反問「難道民進黨不要和平，只要戰爭？」

該文章曝光後不但沒有讓《兩岸和平協議》得到正面回應，反而讓許多網友更為不滿，留言砲轟，「簽屁啊，真要和平請中國宣布放棄武統就好了，還簽一個騙過人無數次的協議？」、「簽了就統一，之後會帶來血腥鎮壓」、「國民黨出賣台灣 可恥」、「沒救了，國民黨已不只是賣台，更是賣國！」、「無恥之恥，無恥矣」、「不要再恐嚇台灣人了」。國民黨臉書被轉貼到PTT後，許多鄉民也同樣留言砲轟。

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