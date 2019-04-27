叫員工來「晚餐開會」郭董訓話：你們是人才奴才還是狗才！

2019-04-27 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕在郭台銘宣布參加國民黨總統初選之前，資深主播蕭裔芬在節目《大尋寶家》上爆料，各部門主管和郭董吃飯時都不敢動筷，多數時間郭都在訓話，還罵「你們到底是人才、奴才還是狗才！你們自己講清楚！」

資深主播蕭裔芬在節目《大尋寶家》上爆料，她2007年前後在郭台銘底下工作，有時各部門主管下午4點到土城和郭台銘開會，一路開到半夜12點；即便桌上有麵包供大家充飢，主管們也都不敢拿。

蕭裔芬指出，主管們常在晚餐時間和郭台銘邊吃邊開會，但大家都「食不下嚥」。蕭說，郭董不動筷，大家不敢吃，且他多半時間都在訓話，「你們這些人，你們到底是人才、奴才還是狗才！你們自己講清楚！」

蕭裔芬表示，郭台銘和劉嘉玲傳過緋聞，當時郭董瞄到一旁電視播到梁朝偉，說了一句「我一拳就把他打死！」旁邊主管們聽了想笑又不敢笑。蕭還爆料，郭台銘告訴他們，劉嘉玲曾跟他說「我配不上你。」

《大尋寶家》邀請蕭裔芬上節目當來賓，該集於3月19日播出。PTT網友對此表示，這是郭董還沒宣佈參選前錄製的節目，應該沒有什麼抹黑之事，「要支持連晚餐都在開會的霸氣老闆當總統了嗎」、「2020一堆狗才跟奴才會升級做郭董的老闆了嗎？」

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