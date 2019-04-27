郭董批小英真皇帝 賴清德：太過了

2019-04-27 18:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕鴻海董事長郭台銘透過臉書對「後宮說」致歉，卻又反批蔡英文有皇帝心態，前行政院長賴清德今天指出，公開道歉是好事，但批評誰是皇帝就太過了，民主政黨不可能有任何人是皇帝，皇帝說的批評稍嫌過當。

郭台銘日前的「後宮不干政」說法引發議論，賴清德昨天先在臉書指出，鴻海董事長郭台銘表態參加國民黨總統初選，公開表示「軍國大事，後宮不宜干政」，他想跟郭台銘說幾句心裡話，台灣是民主國家，總統要為人民服務，不該有皇帝威權心態，妻子不是後宮，是作夥守護台灣的重要夥伴。

對此，郭台銘昨天下午也在臉書發文回應，「對於前一天的說法，要鄭重的向覺得被冒犯的人道歉，他想表達的意思是不論誰掌權，都應該嚴守清廉，不該讓家人親友影響決策，但他用了不恰當的譬喻，在此表達歉意，並謝謝所有人的指教，我會虛心檢討。」

但郭台銘進一步指出，很遺憾賴清德利用他口誤失言，指稱他是皇帝威權心態。「在此必須嚴正回應賴前院長，一路走來，堅持要透過民主初選方式參選總統，就是要經過民意考驗來爭取服務國家的機會，這也正是我對於民主價值的堅持。」

他反問賴清德，若是要尋找個「皇帝」來批評，那堅持不辦理初選，見面就要他速速退選的蔡英文總統，不才是最執著於緊握權力、不願面對人民聲音、試圖透過密室協商來打壓民主初選程序的「真皇帝」嗎？

賴清德今天說，公開道歉是好事，至於批評蔡英文是真皇帝的說法超過了，他認為民主社會、民主政黨不可能有任何人是皇帝，皇帝說的批評稍嫌過當，他認為，每個人也許考量不同，但不會是一個皇帝。

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