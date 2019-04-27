王金平成立新北後援會 自信「關關難過關關過」

2019-04-27 17:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕前立法院長王金平今天下午在新北市土城區成立王金平之友會新北市各區後援會，王金平強調，他參選總統希望能為台灣消除「藍綠對立」、為百姓帶來「兩岸和平」和「經濟發展」，王金平強調自己「關關難過關關過」，他的民調也沒有輸人，「有越來越好的趨勢」，盼大家先支持他通過國民黨初選，選總統就會更順利。

王金平今天在前立委盧嘉辰力挺下，於土城區成立新北市各區後援會，並且為各分區會長代表授旗，王金平說，今天是農曆3月23日是媽祖生日，各地媽祖廟都在遶境祈求風調雨順，國泰民安，還有祈求大家身體健康、大吉大利。

王金平細數他從政之路，從立委一路到立法院副院長、院長，努力為立法院的議事和諧運作，促進重大法案通過，在院長時期通過的法案有2000多案，審過的預算超過30幾兆元，他能夠當2屆副院長和5屆院長，要感謝媽祖的庇佑和照顧。

王金平說，這次鴻海董事長郭台銘說媽祖托夢要他出來參選，「我相信這一定是真的，郭台銘拜媽祖都是很誠心誠意」，一個多禮拜前郭台銘宣布要選，他和郭台銘約見面，雙方講完有兩個結論，第一個就是「我們都說要選到底，兄弟登山各自努力」，第二就是說「選舉過程中我們要互相尊重互相照顧，秉持關聖帝君的精神，符合仁義禮智信，我們要共同遵守奉行」。

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