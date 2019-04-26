高雄氣爆善款使用遭質疑 綠議員籲市府「該查就查勿枉勿縱」

2019-04-26 20:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天進行石化氣爆善後處理情形專案報告，康裕成等多位民進黨議員聯合質詢，強調氣爆善款使用有監督機制，為災民代位求償的規劃，也讓榮化、華運公司各負應有責任，市府在議會監督下也不會免賠，「該查就查，但勿枉勿縱！」

康裕成、邱俊憲、簡煥宗、何權峰與李柏毅等議員，今天下午聯合質詢，強調善款使用有監督機制。

康裕成拿出氣爆專案報告書說，為管理氣爆捐款，當時成立「81石化氣爆事件民間捐款專戶管理會」（簡稱善款委員會），來審議每一筆善款支出計畫；並依照公益勸募條例規定，每年須將所有捐款運用情形，提報行政院備查，近日國民黨議員所質疑的氣爆裝置藝術計畫，更於105年4月15日，由張善政院長時期的行政院備查。

康裕成強調，行政院雖備查，仍會提出相關意見，代表就是有審查，顯然馬政府當時對氣爆裝置藝術計畫沒有意見，否則就會在公文裡表示意見。

針對有人質疑市府替災民代位求償，市府會免除責任一事？康裕成再拿報告書指明，代位求償計畫先撥付給災民的6.3億元求償金，經善款委員會的決議，市府均須於判決確定後，逐年編列預算，歸墊捐款專戶。

康裕成澄清說，災民因代位求償計畫，而先拿到救助金，提早恢復生活，市府也絕對沒有免賠卸責。

邱俊憲則指出，因政治立場不同，才導致對氣爆善款用途的不信任，他認為，韓市府若不支持過去善款委員會的決定與機制，就應有新的方式、新的成員與討論過程，建立新的機制讓人信任。

康裕成認為，專案報告書的內容，其實就回答了許多人對氣爆善款使用的質疑，她提到，善款委員會的成員，包括災區及罹難者家屬代表、傷者代表、專業人士及市府機關，經費使用皆須由善款委員會決議，市府或民代都無從插手。

康裕成提醒韓市府，除了要認真讀好自己提出的專案報告書外，也要求再深入調查，該查就查！

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