酸韓市府用睡覺解決問題 他出燈謎讓網友笑翻

2019-02-15 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕下週元宵節將至，民進黨立委王定宇在臉書上自創了一道燈謎，「韓國瑜的高雄市政府，猜一家著名連鎖店？」答案是「床的世界」，大酸高市府空汙防治及果菜經銷對策都是「睡一晚」。

王定宇透過個人臉書，表示元宵節將至，提前出一道自創燈謎給大家猜猜，問「韓國瑜的高雄市政府（例如教育局長吳榕峰、環保局長袁中新），猜一家著名連鎖店？」沒等大家猜，就在貼文下方公布謎底：「床的世界」，並附上三張新聞截圖，包括「韓國瑜夜宿市場 自曝睡覺怪癖：這樣體力比較好」、「高雄教育局長夜宿學校陪學生升旗 允補助合唱團經費」、及「高雄市環保局長夜宿大林蒲 帶一票人遭嗆『作秀』」等報導，酸高市「空汙防治對策：重污染區睡一晚。果菜經銷對策：市場睡一晚。」連結到知名連鎖寢具館「床的世界」。

網友看完貼文紛紛留言「接下來會繼續看到觀光局長夜宿愛河水床」、「清明節時繼續睡」、「含愚帶領床的團隊睡床的世界！含眠發大財囉！」、「我以為是葬儀社...因為每個都躺了」、「哈哈，我以為是龍巖」等。

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