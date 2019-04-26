藍委提放寬中國人來台納健保 劉仕傑：掛號後要等25個月才能看病

2019-04-26 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委黃昭順、顏寬恆等16人提案放寬中國人來台定居條件，使身分更易取得後納入健保和長照。由於引發輿論強烈不滿，黃昭順稍早緊急撤案。時常發表時事評論的外交官劉仕傑，在臉書上貼出一張香港醫院的照片指出，倘若提案通過「你去醫院掛號後被告知要等25個月才能看病，你能接受嗎？」

根據臉書粉專「青年外交官劉仕傑」發文，劉仕傑指，在台灣醫療資源跟長照資源都很稀缺。「我們繳稅繳得彎腰，健康醫護體系血汗到爆，為什麼我們還要慷慨地分給中國？」劉仕傑批評，「這個提案來自16個立委，你們難道沒想過人民的感受嗎？人民，我指的是台灣人民，不是中國人民。」

劉仕傑表示，「2020選舉，將決定台灣的資源與中國之間的關係。如果我們選出的立委諸公，內心認為中國人也是自己人，我們的資源都可以分給他們，那麼台灣就會變成下一個香港。」

底下有香港網友留言表示，掛號後要等25個月才能看診的的情況在香港是「千真萬確」。網友表示，「香港公營醫院的病床數目，2003年沙士前是29539張，2019年病床數目卻只有28000多張。人口上升了，人口也老化了，可是醫院病床數目卻減少，而且還要應付用其他途徑去香港求醫的大陸人。」該網友高呼，「台灣人，你們想要這種生活嗎？又或者，你覺得這還是生活嗎？」

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