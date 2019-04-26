陳永和批假正義 李退之：一切坦蕩 林宜瑾：立場一致

2019-04-26 17:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨台南市議長選舉跑票議員的懲處，並未除名，而是停權1.5年，台南市議會黨團總召林宜瑾抨擊中評會「爛到見骨」，引發內鬨。曾參選台南市長的「最強里長」陳永和則點名批評參與立委初選的林宜瑾，先前在市長賴清德主政時，地方進行掩埋場抗爭，也不見她出來關心，更直指也參與立委初選的前議員李退之，還帶業者與支持者進市政府，「凡走過必留下痕跡」，質疑2人是真心為了正義嗎？百姓會信？

對於指控，李退之澄清，掩埋場為中央許可的設置案，但從原縣政府時期，到大台南升格後，爭議持續，當時只是很單純地帶著業者拜會，要瞭解市政府的態度，以及未來的行政程序，公部門的人員也都在場，一切坦蕩。

林宜瑾則強調，自己對掩埋場設置案從頭至尾立場一致，就是尊重民意、理性討論、公開透明，陳永和無端攻擊，實在莫名其妙，也有失格調。

林宜瑾也還擊，並非只有關心龍崎掩埋場才叫正義，幫這片土地發聲的方式有很多種，歡迎到市議會查看她的質詢與提案內容，為民喉舌絕對禁得起檢驗。

林宜瑾還指出，陳永和日前貼文，高度肯定郭信良與李俊毅，令人有政治聯想，是否他在扮演「側翼」的攻擊角色。

陳永和則回批，不想介入民進黨的內鬨，他只是針對掩埋場一事來質疑，林宜瑾與李退之在賴清德執政下，是用什麼心態面對、處理，曾公開站出來反對，為這塊土地發聲？「只要順妳們意的，才是正義？」

陳永和說，當時林宜瑾與李退之若有像這次這麼有正義感，牛埔居民與環保人士也不會為了牛埔月世界辛苦奔波7年。

陳永和認為，民進黨內就是有人打著公平、正義的名號，行鬥爭之實。

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