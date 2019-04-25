跑票案僅停權 台南市議會民進黨團轟中評會：爛到見骨

2019-04-25 16:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正副議長選舉跑票案，民進黨中評會昨天（24日）對3名跑票台南市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍做出停權1年半的決議。民進黨台南市議會黨團今天下午召開「民主已死」記者會，痛批中評會爛到見骨，因人設事，讓人無所適從，黨團將對中評會的決議，向黨中央提出仲裁，爭取翻案。

台南市議會民進黨團總召林宜瑾說，依照民進黨「公職候選人提名條例施行細則」第13-2條規定，只要跑票就是除名，中評會只有開除黨籍一條路可走，卻無視規定，僅以「停權1年半」敷衍了事，台南市議會民進黨團完全無法接受這樣的結果，將依規定向黨中央提請仲裁。

林宜瑾痛批，中評會的做法，把台南市現在21名黨團成員，循規蹈矩依黨紀行事的人，視為何物？「我們都是阿呆？都是王八蛋？」對於中評會出賣黨魂的決議感到痛心疾首。

林宜瑾說，若依中評會這樣的標準，4年前被開除黨籍的5名議員，當時只是沒有亮票、懷疑跑票而已，現在是否要幫他們回復黨籍？她痛批，有心人士基於特定目的，利用中評會這寡頭政治的場域來縱容叛黨通敵，行徑令人萬般不齒。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/