議長選舉跑票3南市綠議員停權1年半 段宜康不滿

2019-04-24 17:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對台南市正副議長選舉跑票案，民進黨中評會今由主委蘇治芬提出記名表決，以4票贊成開除黨籍，5票贊成停權1年半，對3名跑票民進黨台南市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍做出停權1年半的決議。

據悉，會中支持停權一年半者，為中評委蔡易餘、蔡昌達、許木桂、林寶興 詹晉鑒； 支持除名（開除黨籍）為中評委郭國文、何美惠、陳坤榮、陳大鈞。

根據民進黨「公職候選人提名條例施行細則」，若投票行為有違本黨決議或以他法規避監督者，應予以除名處分。

民進黨立委段宜康稍早於臉書發文對此表達不滿，他表示，4比5的結果，代表這3位議員下屆還可以代表民進黨參選。4比5的結果，代表抗拒威脅利誘的其他民進黨議員都是阿呆！4比5的結果，是告訴現在參加初選的各候選人，輸了初選也沒關係，反正黨紀也不痛不癢？4比5的結果，是代表大家都不在乎民進黨的崩壞？

現任台南市議會議長郭信良在去年12月25日就職當日，與民進黨議員陳怡珍、周麗津、吳通龍，宣布退黨，4人在正副議長投票時，未按照民進黨決議投給邱莉莉、郭清華，而是聯合其他國民黨及無黨議員投給郭信良與無黨的林炳利，最後郭林配當選正副議長。

郭信良在脫黨當選議長後，又表達希望自己和其他3位跑票議員，能夠重回民進黨。不過，中評會今年2月已對脫黨跑票的台南市議長郭信良開除黨籍，及對聲稱投錯票的台南市議員陳碧玉停權半年的決議。

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