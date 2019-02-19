台灣鬼混20年？ 陳永和嗆：政治人物造成的啊！

2019-02-19 13:53

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市長韓國瑜說「台灣經濟鬼混20年」，引起各界議論。被稱為「世界最棒里長」的台南牛埔里卸任里長陳永和今天出席一場反龍崎歐欣掩埋場的記者會，他有感而發說，台灣鬼混20年，「這是誰造成的？政治人物造成的啊！」

陳永和表示，龍崎歐欣掩埋場場址，現在地方政府說要做自然地景，中央則說要做掩埋場，要掩無毒的。奇怪，政策這樣，上下不一致，難怪最近有人說台灣鬼混20年，「是政治人物在鬼混，不是我們老百姓在鬼混」。

本身也是中小企業主的陳永和說，大家生活很辛苦，這沒錯，「但這是誰造成的？政治人物造成的啊！」政策擬訂上下不一致，讓人感覺國家很亂，但先前最艱苦的日子就是「一例一休」，已經過了。2018年已開始恢復，因此期待政府政策能一致，這樣大家就可以安居樂業，他也不用跑來這裡，而是在家裡拚經濟。

他表示，他2月22日（週五），「222要餓肚子」，向經濟部工業局陳情，為何你們政策會上下不一致，造成大家這麼辛苦，希望掩埋場開發許可不應再展延。他的人生浪費了7年在這邊（指反龍崎掩埋場），希望第8年能夠結束。

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