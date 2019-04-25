議長選舉跑票案只停權 台南民進黨立委初選掀戰火

2019-04-25 16:55

〔記者蔡文居／台南報導〕去年台南市正副議長選舉跑票案，民進黨中評會昨天對3名跑票議員做出停權1年半的決議。參加台南市第一選區黨內立委初選的前農委會副主委李退之今天批評另一參選人、前市議員賴惠員身為中評委卻缺席中評會，質疑她是刻竟缺席護航？還是被買通了？到底人去哪裡了？

賴惠員則回應說，她並沒有落跑，只是病倒了。賴惠員今天下午受訪時聲音沙啞，還說她現在正在打點滴。

賴惠員事後發聲明回應說，這些日子，她經過長期巷戰式的初選，每天拜票掃街辦活動超過16小時，24日早上還辦了兩場義賣，因體力不支累倒，導致無法北上出席開會。

對於中評會最後決議，賴惠員說，她完全予以尊重，此時此刻黨最需要的是團結，也希望黨內同志能砲口一致對外，才能贏得最終勝利。

李退之今天下午出席台南市議會民進黨團記者會，他質疑中評會做出這樣的決議是否已經悖離了民進黨存在的價值？對於新任的黨團成員來說，他們看到這樣的決議，會懷疑未來黨團的決議事項，是不是可以恣意而為？

記者會後，李退之批評身為中評委的參選人賴惠員落跑，疑疑她最近一直號稱「挺清流，護台灣」，到底昨天跑哪裡去？為何一個號稱挺清流，是賴院長妹妹的人，在中評會要做出歷史性決議的時刻，卻選擇缺席，是不是被特定勢力買通了，還是刻竟缺席要護航某些人，這個中評委是清流嗎？是否違背民進黨的價值？這個人還適合代表民進黨嗎？還適合擔任中評委員嗎？請黨員和台灣人民好好來尋找、檢驗。

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