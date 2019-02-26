不再展延後…龍崎掩埋場 打造月世界景點

2019-02-26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕正反陣營纏鬥逾十年的台南龍崎事業廢棄物處理中心計畫，由於行政院長蘇貞昌宣布不再展延設置許可，興建案爭議落幕。總統蔡英文昨視察掩埋場址，指示成立跨部會專案小組，規劃推動兼具觀光、文化與生態等月世界景點，永續保存珍貴的自然資產。

邁向生態復育和觀光發展

蔡總統昨上午先到緊鄰台南龍崎的高雄內門，眺望掩埋場址的月世界地景，隨後到牛埔里活動中心與地方座談，回應基層民意。市長黃偉哲轉述，地方主要是建議如何朝觀光的方向規劃，另外則是龍崎工廠內封阻的南一六七線，要重新打通、開放。

日前質詢蘇貞昌並獲得不再展延答案的立委王定宇表示，總統指示週三與行政院的例行會議，將成立專案小組，針對龍崎牛埔的特殊地景，做觀光、文化、農政等跨部會整合，市府也將全力協助，中央、地方攜手，推動後續發展。

訴求保護牛埔里不受事業廢棄物掩埋場毒害、為此參與台南市長選舉的前牛埔里長陳永和，昨開心地說，掩埋場抗爭已經結束，這也是另一個美好的開始。

前牛埔里長︰總統聽到民心了

他在座談會送上「勇敢的牛埔人」帽子與衣服給蔡英文總統，表示總統聽到人民的心聲了，且做出很大的善意回應。蔡總統立刻戴起來，力挺地方，贏得現場民眾熱情掌聲。

陳永和提出了「陸空」雙管齊下的規劃意見，未來可以熱氣球的方式，鳥瞰涵蓋台南與高雄的連綿月世界，龍崎牛埔正好是中心點，發展潛力無限。地面部分，以「外星人與幽浮的家」為主題，結合月世界地景進行特色營造。

黃偉哲有意聘請陳永和擔任市政顧問，未來在國土保育等相關議題上多加協助，讓台南的發展可以更好。不過，陳永和已婉拒，他說，很感謝市長的邀請，未來在環保議題上，自己會持續關注，也將適時對政府提出建言。

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