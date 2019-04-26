挺韓選總統嗆「高雄市長不重要」 名嘴狂言遭網友轟爆

2019-04-26 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前在政論節目表示，高雄市長韓國瑜已把「市長能做的事情都做完了」的名嘴陳揮文，有網友貼出他主持廣播的影片，他先問聽眾「到底高雄市長比較重要，還是總統比較重要？」接著立刻回「當然是拚總統啊！」還強調高雄市長丟了沒差，「高雄市長不重要嘛！」影片曝光遭網友狂轟。

臉書粉專「只是堵藍」貼出陳揮文在他自己主持廣播的影片，他先問聽眾「韓國瑜去年好不容易選上市長，我請問你吼，到底高雄市長比較重要，還是總統比較重要？」接著自嘲「我知道這個問題很低級」，表示站在國民黨的立場，總統勝選，高雄市長又守住，那當然是最好嘛，「廢話！如果兩個都贏當然最好，但如果只有一個能贏呢？當然是拚總統啊！」

陳揮文再問聽眾，「如果因為韓國瑜去拚總統，而高雄市長丟掉怎麼辦？」他自問自答回應「涼拌啊，怎麼辦，還不是馬照跑舞照跳，高雄丟掉就丟掉啊！我要拚總統啊！問這不是廢話嗎，多講的！」他還強調，「如果因為韓國瑜去選總統，陳其邁把高雄市長搶走了，SO WHAT？（那又怎樣）」，認為國民黨贏得中央政權，丟了一個高雄市長也沒差，「高雄市長不重要嘛！」

陳揮文這番「高雄不重要」的言論曝光後，遭網友留言狂轟，「這種邏輯，那當初幹嘛選高雄市長！？台灣總統也不要選了，去選中國主席不是更棒！？」、「高雄就該任國民黨魚肉就是了？」、「高雄都被他弄爛了，還選什麼總統，他不夠格」、「垃圾」、「原來我們他媽的高雄不重要 港你贏」。

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