比老蔣厲害？ 他評韓國瑜「粗暴幹法」：創國民黨新篇章

2019-04-23 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕針對是否參選總統，高雄市長韓國瑜今天上午發表5點聲明，表示「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，更砲轟政治權貴熱衷於密室協商。對此，已故作家李敖獨子李戡說，韓國瑜這樣「簡單粗暴的幹法」，真是開創國民黨黨史新篇章。

韓國瑜在聲明中指出，他擔任高雄市長以來，深刻地體會到「只有台灣好，高雄才會更好」，「只有台灣能改變，我才能真正改變高雄」，「對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，還強調「政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了」。

對此，李戡在微博發文說，「以退為進，塑造非我不可、眾望所歸的形象，是蔣介石的拿手絕招，三次下野、三次復出，政治手腕運用之巧妙，令人歎為觀止。」他認為，即便連蔣介石這樣的大人物，玩這招都得小心謹慎、縝密規劃，直言「韓國瑜這樣簡單粗暴的幹法，真是開創了中國國民黨黨史新篇章」。

中國網友也留言，「原來對韓國瑜印像很好。這聲明一發，原形畢露。」、「他果然是個騙子，哈哈。等著黃袍加身，結果半路殺出郭，他就沉不住氣了」、「越來越看不起這個人，完全的投機分子」。

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