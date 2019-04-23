國民黨剉咧等？ 心疼韓國瑜拒初選 韓粉嗆要高層好看

2019-04-23 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今上午發表5點聲明，表示「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，並批政治權貴熱衷於密室協商。韓國瑜這聲明也讓「鐵韓粉」陳清茂不滿，怒嗆要給國民黨高層好看。

在得知韓國瑜不參加國民黨總統初選後，陳清茂臉書發文表示，「支持韓國瑜的朋友，必須堅持下去，我們的任務還沒有完成，大家一起努力先來一個427歡樂感受新台灣，後面我們還會有動作，國民黨高層你們就等著吧！」打算號召眾多韓粉在4月27日出面，讓韓國瑜感受韓粉們的熱情與期待。

其他韓粉也紛紛留言「國民黨做民調，心要堅定，只有韓市長其餘不談，讓國民黨怎麼收山」、「非韓不投是民意的展現，所以是民主自由，請韓粉要團結堅持喔」、「所有的庶民百姓莫被權貴打敗！」、「今天起問候語『改變台灣，非韓不投，台灣安全，人民有錢』」、「唯一支持韓國瑜選總統，其餘免談，沒有韓總統立委不投國民黨，讓國民黨知道什麼是民意」。

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