郭韓會能成？郭台銘：與韓國瑜是鐵打的兄弟 一定會合作

2019-04-26 14:15

［記者洪美秀／新竹報導］宣佈參加國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘，今天是他以從政身份首次到新竹市眷村博物館，對於高雄市長韓國瑜不參與現行制度的初選，對此，郭台銘說，他是黨員，尊重每個人的想法，但他與韓國瑜是兄弟、也是同學，韓國瑜是他的英雄，如果沒有韓國瑜，就沒有去年國民黨的「1124」，強調他一定會去向韓國瑜請益，更說，兩人是鐵打的兄弟，一定會合作。

針對媒體詢問郭台銘是否會有郭韓會？郭台銘說，韓國瑜市長不僅是他的同學，更是他的兄弟，在他心目中，韓國瑜不僅是兄弟、更是個英雄，他說，他與韓國瑜的這兩根柱子，一定會撐住，他一定會找時間向韓國瑜請益，他也很佩服韓國瑜在高雄讓這麼多的國旗飄揚起來。

對於韓國瑜不參加現行制度的初選，郭台銘說，他是個黨員，他尊重韓國瑜的說法，他跟韓國瑜是鐵打的兄弟，是從小長大的兄弟，一定不會被挑撥，他也有充分的自信，他與韓國瑜一定會合作，一定會把國旗飄揚在中華民國各角落，也會把國旗飄揚到全世界。

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