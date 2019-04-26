郭董扯後宮干政 謝龍介溫情喊話：快把老婆找回家

2019-04-26 12:25

〔記者王捷／台南報導〕國民黨市議員謝龍介今天上午在服務處招開登革熱志工大會，對於各界最關心的選舉議題，謝龍介私下受訪時回答，他希望韓國瑜與郭台銘是君子之爭，前陣子韓國瑜也對於參選總統發表了聲明，如果真的支持韓國瑜的民眾應該沉著冷靜，替韓國瑜找到更多朋友，至於郭台銘日前發表的「後宮干政」說，謝龍介回應，希望郭董消消氣，趕快把老婆找回家。

今天上午謝龍介服務處聚集登革熱志工，謝龍介說，4年前的登革熱台南北區有百人罹病，當時他就招募志工朋友，市府雖然有防疫，但是不一定家家戶戶做得到，所以志工是幫忙市府擴張觸角，如果發現公共區域有積水或是環境不整，志工就幫忙整理，有民眾居住的處所，就宣導防疫。

除了登革熱外，問到選舉議題，面對郭台銘與韓國瑜手心手背都是肉的總統初選，謝龍介回應，黨內雖然有競爭，仍希望這是一場君子之爭，目前看來還是韓國瑜比較強，如果是支持韓國瑜的民眾，應該要擴大宣傳，替韓國瑜找更多好朋友才能順利初選。

另外，針對郭台銘接受採訪時，透露妻子曾馨瑩無法諒解他參選，已經離家出走，他更直言希望「後宮不要干政！」一事，謝龍介說他不方便評論，但是希望郭董能消消氣，趕快把老婆找回家。

問到謝龍介自己對這次立委選舉的問題，還有傳出黨內有意將不分區立委給謝龍介一事，謝龍介否認不分區立委的傳言，但對於立委選舉，由於補選剛選完，還在累積能量，上次補選的結果發現有很多選民支持，他很感動，雖然民進黨在台南支持度下滑，但還是有一定優勢，國民黨也會想辦法再突破。

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