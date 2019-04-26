綠委批「逃犯條例」損人權 籲陸委會速與港府簽司法互助協議

2019-04-26 12:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委羅致政、王定宇、蔡易餘與蔡培慧今上午共同召開記者會，針對香港政府即將通過「逃犯條例」，可能影響在港的台人人身安全一事，呼籲陸委會應回歸常規做法，盡快與香港簽訂司法互助協議，以建立長期制度化的合作機制，從根本解決問題。羅致政並說，逃犯條例修正後，只要獲得香港特首許可就能直接引渡罪犯至中國受審，等同大幅放寬引渡流程與條件，對司法程序與人權的保障非常不利。

港澳蒙藏處專委黃廷輝說，陸委會曾主動3度向港府提出司法互助請求，但都未獲港府正面回應，近期港府提出「逃犯條例」修正後，才再度提出會面需求，陸委會呼籲港府應積極考慮雙方簽訂司法互助協議。

日前發生港籍男子在台殺害女友後潛逃回港一案，香港政府今年年初藉此提出「逃犯條例」修正，允許香港與未訂有長期移交協議的中國、澳門、台灣等國家或地區，以個案方式移交刑事罪刑的嫌疑犯。根據修訂的逃犯條例，只要特首判斷許可，嫌疑犯引渡不需要任何法律文件，引起香港民眾恐慌抗議，並將於本週日舉辦遊行，要求港府撤回惡法。

民進黨立委蔡易餘說，若港府真的要解決問題，應該個別與其他國家，就雙方需求進行個案探討；蔡易餘批評，中國司法充滿人治色彩，香港至少還有陪審團制度，能確保程序正義，一旦通過修法，在香港的外國人、台灣人恐怕都會被引渡到中國接受充滿人治的審判。

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