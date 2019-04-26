未來農曆春節連假7天起跳！蘇揆證實明年起小年夜就放假

2019-04-26 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕明年（2020年）農曆除夕日期為1月25日，依目前規定，春節連假僅為6天，日前有立委建議應比照日、中等國的長假制度，讓台灣民眾能有固定休長假的機會，蘇貞昌當場指示相關單位研議未來農曆春節固定放9天的可能性，今天更進一步表示，明年春節連假至少7天。

明年除夕逢週五，依規定春節連假僅剩6天，日前民進黨立委蔣絜安日前質詢時指出，據紀念日及節日實施辦法，未來24年內的農曆春節，其中有17年可以彈性放9天假，她認為台灣勞工工時全球第4高，建議行政院比照日本黃金週、中國十一長假等制度，讓台灣民眾能有固定休長假的機會，除與家人團聚、連絡情誼外，也能藉此活絡經濟。

綜合媒體報導指出，行政院長蘇貞昌今天到雲林縣濁水溪視察揚塵改善狀況，他證實明年開始年假至少7天，最長可到10天。蘇揆表示，已確定放假都要在除夕的前一天開始，以補班、挪假的方式，讓假期可以連續，從明年的過年開始，年假最少7天，甚至未來的10年中，有一年的年假可以到10天，這樣可以讓交通更順暢，也有利於國人安排旅遊和休憩活動。

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