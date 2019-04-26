傳明年春節連假6天變7天？ 行政院回應了！

2019-04-26 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕明年（2020年）農曆除夕日期為1月25日，依目前規定，春節連假僅為6天，日前有立委建議應比照日、中等國的長假制度，讓台灣民眾能有固定休長假的機會，蘇貞昌當場指示相關單位研議未來農曆春節固定放9天的可能性，這項方案傳已獲行政院原則同意，最快明年春節就可實施，不過發言人Kolas Yotaka則稱尚未定案。

今年春節民眾度過了9天連假，不過由於明年除夕逢週五，春節連假僅剩6天，日前民進黨立委蔣絜安日前質詢時指出，據紀念日及節日實施辦法，未來24年農曆春節，其中有17年可以彈性放9天假，她認為台灣勞工工時全球第4高，建議行政院比照日本黃金週、中國十一長假等制度，讓台灣民眾能有固定休長假的機會，除與家人團聚、連絡情誼外，也能藉此活絡經濟。

據《聯合報》報導，經行政院人事行政總處研議後，認為可將現行的春節連假6天或9天，調整至「最少7天、最多9天」，而這項方案傳已獲行政院原則同意，對外發布後，明年春節即可施行，把明年週四的小年夜（2020年1月23日）挪調為假日，2020年春節假期從6天變7天。

不過額外的假日不是平白新增，官員透露，為避免增加工商界負擔，還是要補班補課，對於此項傳聞，行政院發言人Kolas Yotaka向《中央社》表示，僅表示目前仍在討論中，尚未定案。

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