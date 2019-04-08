台鐵清明連假載客單日最高破80萬 5天收入3.5億

2019-04-08 19:38

〔記者陳宜加／台北報導〕清明連假結束，台鐵今天公布連假疏運統計，平均每日載客74.6萬人次，又以昨天收假日80.2萬最多，5天總客運收入超過3.5億元。

台鐵表示，今年清明連假疏運期間為4月3日至7日，疏運順暢，未發生重大行車事故，站車秩序良好。疏運期間全線共加開277列次，包括東線123列次、西線127列次、南迴線27列次；加掛555輛次，運能較平日增加，東線增加23％、西線較平日增加4％，平均達10％。

根據台鐵統計，4月3日至7日，每天平均載客數為74萬6796人次；其中以4月7日當天80萬2790人次最高；每天平均客運收入為7109萬3790元，總共超過3.55億元。

另因台中花博每日加開后里─彰化區間車，使區間車運能較節前增加5％，后里站每日平均8342人，較平日的2650人大幅增加214％，較假日3643人增加129％。

台鐵今年也祭出多項加強措施，東線實名制6班車平均利用率高達106％，4月3、4日樹林至台東利用率113％為歷年最高；北花區間快8班車平均利用率84％，4月6日花蓮至樹林115％最高；東線無座票平均每日發售3675張，共20班發售達120張上限；東線紅眼自強號3班車平均利用率87％，4月3日樹林至臺東139％最高。

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