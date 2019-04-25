吳增允嗆陳玉珍：若真有綠委出言傷害金門 我立刻辭職退黨

2019-04-25 22:21

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨金門縣黨部今天說，金門籍立委陳玉珍所稱「金門豬」事件，已嚴重影響金門鄉親對民進黨的信任感，同時也傷害到所有關心金門、為金門民主發展、犧牲歲月的前輩，茲事體大，期盼陳委員一定要負責任的提出相關證據；縣黨部也會要求民進黨中央黨部務必迅速撤查此事，將真相還給金門鄉親。民進黨金門縣黨部主委吳增允更說，若真有民進黨立委說出傷害金門人的話，將立刻辭去主委，並退出民進黨。

加入國民黨團運作的無黨籍立委陳玉珍，24日試圖阻擋中選會主委人事同意權案進行，聽到2名女性綠委叫囂「金門豬」、「滾回中國去」、「妳不是台灣人」等語，憤而帶著怒火跳上桌面，引發熱議。不僅民進黨團請陳玉珍提出證據，不要無端造假、杜撰，民進黨金門縣黨部也要求陳玉珍說清楚、講明白。

民進黨金門縣黨部說，陳玉珍大量利用臉書、LINE等社群平台行銷、傳播，激發眾多金門民眾的不滿。相關網路社群也充斥著台、金地域對立及謾罵的言論，已嚴重撕裂金門民眾間的情感。

民進黨金門縣黨部強調，陳玉珍僅以「好像來自身邊女立委」、「現場混亂難以確定是誰」、「疑似」等語帶過，未明確說明是何人發言；而現場眾多委員、工作人員、媒體記者都說沒聽到這樣的發言，而且會議全程錄音錄影檔案也未紀錄到相關言論，根據現場照片所示，陳委員身旁的民進黨籍女性立委甚少，若陳委員所稱內容為真實，應該很容易找出發言的委員。

「若無中生有 陳玉珍應向全體金門人道歉」

吳增允說，民進黨金門縣黨部絕不容許任何人、任何團體無端羞辱金門這塊土地，如果最後查明民進黨籍委員真有陳玉珍所稱的「金門豬」謾罵事件，縣黨部除了會嚴正要求謾罵的黨籍委員道歉，他也將辭去主任委員一職，並退出民進黨；不過，若此事件為無中生有、刻意操作，也請陳玉珍委員負起相關政治責任，向已被傷害情感的全體金門人道歉。

吳增允說，身為土生土長的金門人，能理解部分金門鄉親對民進黨的不滿，但凡事都有公平正義，「民進黨」不該因此被特定政治人物用來選舉操作，應該就事論事，有幾分證據說幾分話。

吳增允說，金門已經夠小了，沒有分裂的本錢，政治人物要做的應該是想辦法團結大家，而不是撕裂鄉親、造成對立，期盼真相盡快水落石出。

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