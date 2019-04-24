陳玉珍稱被罵「金門豬滾回去」 民進黨團：請拿出證據

2019-04-24 16:44

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院民進黨團、國民黨團今天上午為中選會主委人事案爆發激烈衝突，加入國民黨團運作的無黨籍立委陳玉珍事後在臉書控訴說，現場聽到2位女性綠委叫囂「金門豬」、「滾回中國去」等語。對此，民進黨團幹事長管碧玲回應說，民進黨團也無法接受這種發言，但請陳玉珍提出證據，不要無端造假、杜撰。

陳玉珍今天在臉書發文說，她早上6點多就和國民黨團守在會場門口，希望阻擋中選會主委人事同意權案進行，在現場吵雜中，她聽到2位女性綠委叫囂著「金門豬滾回中國去」、「妳不是台灣人」等語，「是可忍孰不可忍」，因此她也跳上桌子回嗆：「我確實不是台灣人，我是中華民國的福建金門人，中華民國包括了台澎金馬，請你回去讀讀中華民國憲法！」

陳玉珍強調，她要捍衛金門尊嚴，所以忍無可忍地跳上桌子，一人對抗眾多綠委，被段宜康、王定宇、鍾佳濱、尤美女等人團團圍住，甚至在推擠拉扯中多處挫傷、掛彩，但凡是關於公平正義與金門尊嚴之事，她絕不會退縮。

對於陳玉珍的指控，民進黨團幹事長管碧玲說，民進黨團也不能容許這種發言，但陳委員如此指控民進黨立委應提出證據，不可無端造假、杜撰。

民進黨團書記長鄭運鵬也說，當時他本人就在現場，當場並沒有聽到任何有關「金門」的談話，且稍早詢問周邊立委，也沒有人講到金門，當時在附近的立委們都很意外，不知道陳為何突然發作、挑起衝突。

鄭運鵬強調，今天在場人士很多，媒體也都在現場拍攝，若真有這些發言，希望陳玉珍拿出證據，否則就是造假，應該道歉。

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