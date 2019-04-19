「有海飄豬也不該限制熟肉銷台」？ 金門立委臉書遭灌爆

2019-04-19 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情嚴重，與中國鄰近的金門縣頻頻發現海飄豬，也讓農委會不得不管制金門豬肉銷台。對此，金門的立委陳玉珍不滿表示，老是限制再解除，會對產業及民眾造成不便，17日已經和農委會達成共識，「以後即使有海漂豬，經過高溫加工的肉類製品也不再限制銷台」。結果她的臉書因此遭到網友灌爆，有網友怒轟「等豬都死光妳才知道什麼叫影響產業發展？」

陳玉珍昨日在臉書發文，表示自去年8月以來，金門縣頻頻發現海漂豬，每次一發現海漂豬，燒餅、廣東粥、貢糖乃至於民眾吃的春捲都不能寄往台灣，她接獲產業界及民眾反應後，認為如此限制造成民眾極大不便及影響產業發展甚鉅，因此邀請相關部會人員開會，最後達成共識，即使是發現海漂豬，金門的鹹燒餅丶廣東粥丶肉鬆貢糖丶烹調煮熟的製品（滷豬腳丶紅燒肉丶排骨等等）也不再受管制，皆可寄到台灣及離島！

文章發布後，立刻引起網友譁然，截至今下午4時為止，該貼文已有1700多則留言。網友紛紛表示「出事妳賠嗎 無知立委」、「這是哪黨民代！？ 跟中國那麼近，往來又那麼頻繁…現在又不知死活要放寬非洲豬瘟標準！？早晚會被你害慘！」、「這不是方便，這是不分輕重」、「真不虧是連國民黨都不要的立委」、「怎麼只想著蠅頭小利，卻不看大市場」、「蠢到不行，你這種言論根本共匪好嗎」！

對於網友一面倒的批評，陳玉珍一次性回覆表示：「金門沒有非洲豬瘟，所以請眾多網友們不要再以訛傳訛，把金門高溫製作的燒餅丶廣東粥丶貢糖說的好像是有傳染性一樣，這樣子對金門的產業影響會太大，金門人從前為台灣守前線，現在需要公平的待遇！吃一碗家鄕粥的公平待遇」！

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