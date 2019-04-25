陳玉珍：女綠委罵人確有其事 民進黨不要打人喊救人

2019-04-25 22:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門籍立委陳玉珍今天說，針對有女綠委在立法院說出「金門豬」、「滾回中國去」事件，是確有其事，已請助理行文立法院調出監看錄影還原真相。陳玉珍說，籲請民進黨不要打人喊救人、不要軟土深掘，她一定會堅守金門人立場、尊嚴。

加入國民黨團運作的無黨籍立委陳玉珍，24日試圖阻擋中選會主委人選李進勇的同意權案，聽到有2名女性綠委叫囂「金門豬」、「滾回中國去」、「妳不是台灣人」等語，憤而跳上桌子要找人、回嗆，引發熱議。

事後，民進黨團發表聲明，請陳玉珍提出證據，不要無端造假、杜撰。民進黨金門縣黨部也在今天表示，絕不容許任何人、任何團體無端羞辱金門這塊土地，如果查明真有民進黨籍委員說出「金門豬」謾罵事件，縣黨部主委吳增允不惜辭職、退黨；若無，陳玉珍要向全體金門人道歉。

行程滿滿的陳玉珍，陪同由中華民國工商建研會理事長郭國聖率領的建研會成員準備由金門搭機返台，接受媒體訪問時指出，當天確實有聽到有兩名民進黨女性立委，先後說出「金門豬」、「滾回中國去」等語。

陳玉珍說，因為才剛到立法院，不是每位立法委員都認得，但記得當時講這些話的兩名女立委「長得還不錯」，其中一位就「站在李進勇附近」，只要調出錄影一定能找出人；期盼民進黨不要打人的喊救人、不要軟土深掘，更不要挑起對立。

陳玉珍說，金門經歷過戰爭，愛好和平，並不表示就害怕戰爭，今天已經請助理行文給立法院，調出錄影畫面，儘快還原事情真相。

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