韓國瑜想選總統不言而喻 網酸：連市長都做不好了…

2019-04-24 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天（23日）上午發表不參與黨內初選的5點聲明，卻被外界認為他想參選總統的意圖還是很明顯，有網友更直言韓連高雄市長都做不好，要人民如何期待他當總統？

韓國瑜昨天上午在臉書上針對2020表明自己「沒有辦法參加現行制度的初選」，更批黨中央「政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了」。但韓國瑜在文中也說，「在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄。」讓不少人認為他雖不願參加初選，但想出來角逐大位的心還是有的。

有網友就在「Dcard」 上說，「先不論他是要參加初選還是被徵召...但他想參選的意圖不言而喻」，該網友提出韓國瑜在聲明中提到的「唯有台灣改變，他（韓國瑜）才有能力改變高雄」一說，網友酸：「可是國瑜...你連小小的高雄市長都做不好了，你要我怎麼期待你選總統？」

其他網友也認同，紛紛說，「當4個月（市長）就可以得出『當總統 ，就可以改變高雄的想法』，韓導真的是韓導」、「我看到那句整個大吐 ！」、「他的聲明含義就是趕快徵召韓國瑜的意思，我還是比較欣賞選前的他...」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/